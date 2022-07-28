دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهدت العاصمة القطرية، الدوحة، أمطارا غزيرة، ابتداء من فجر الخميس، وسط تداول فيديوهات تُظهر تأثير الطقس الماطر مع تحذيرات من وزارة الداخلية للسكان.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية فيديو يُظهر الأمطار الغزيرة التي تهطل على الدوحة ونقلت تحذيرا عن وزارة الداخلية للسائقين بضرورة اتباع إرشادات السلامة.

من جانبها، أكدت هيئة الطيران المدني القطرية أن الأمطار ستتواصل حتى نهاية عطلة الأسبوع الجاري، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وتداول عدد من المغردين والإعلاميين القطريين مقاطع فيديو تُظهر الأمطار الغزيرة التي أغرقت شوارع العاصمة الخميس.

صواعق شديدة على #الدوحة نسأل الله السلامة للجميع https://t.co/qoVA79d3vM

وتتأثر منطقة الخليج عامة بمنخفض جوي غير اعتيادي، إذ تكون الأجواء حارة في مثل هذا الوقت من السنة عادة ويُستبعد هطول الأمطار، وقد عانت إمارة الفجيرة الإماراتية من تأثير الأحوال الجوية الأربعاء ما تطلب تدخلا من وزارة الدفاع لإغاثة المتضررين من الأمطار الغزيرة.