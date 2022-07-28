بعد أمطار غزيرة.. وزارة الدفاع الإماراتية تنفذ عملية "الأيدي الوفية" لإغاثة سكان الفجيرة

الشرق الأوسط
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بعد أمطار غزيرة.. وزارة الدفاع الإماراتية تنفذ عملية "الأيدي الوفية" لإغاثة سكان الفجيرة
Credit: mod/twitter

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية تنفيذ علمية "الأيدي الوفية" لإنقاذ المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الفجيرة، الخميس، وفق ما أعلنته الوزارة.

وقالت الدفاع الإماراتية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "تعلن قيادة العمليات المشتركة عن تنفيذها عملية "الأيدي الوفية" في دعمها للسلطات المدنية في إمارة الفجيرة التي تعرضت ليلة البارحة الأربعاء لمنخفض جوي".

وأضافت الوزارة قائلة: "وتركزت العملية علي إنقاذ العالقين في المناطق المغمورة بالمياه وإنقاذ المحاصرين داخل بيوتهم حيث تم اخلاءهم لمناطق الايواء دون خسائر"، على حد قولها.

وشهدت الفجيرة الأربعاء أمطارا غزيرة أدت لسيول في بعض الأماكن ما أسفر عن غرق عدد من المركبات وتسبب بوجود عدد من السكان العالقين.

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