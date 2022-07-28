دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدمت منظمتان حقوقيتان، الخميس، شكوى جنائية في محكمة باريس ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور فرنسا ويستقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس.

وقالت منظمة "الديمقراطية الآن في العالم العربي" DAWN، في بيان، إنها قدمت مع منظمة Trial International، شكوى في محكمة باريس ضد الأمير محمد بن سلمان، مطالبة بفتح تحقيق معه في "تعذيب وقتل" الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية المملكة بإسطنبول عام 2018.

وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي "متورط" في تعذيب وإخفاء خاشقجي قسريا في القنصلية السعودية، وهي "جرائم تخضع للمحاكمة الداخلية في فرنسا"، وتابع البيان بأن الأمير محمد بن سلمان "ليس لديه حصانة من المحاكمة لأنه ليس قائد الدولة".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة DAWN: "على السلطات الفرنسية فتح تحقيق جنائي على الفور ضد محمد بن سلمان لدوره في القتل البشع لجمال خاشقجي". وأضافت: "بصفتها طرفًا في اتفاقيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، فإن فرنسا ملزمة بالتحقيق مع مشتبه به مثل محمد بن سلمان إذا كان موجودًا على الأراضي الفرنسية"، على حد تعبيرها.

وذكر البيان أن القانون الفرنسي يعترف بـ"الولاية القضائية العالمية" في جرائم التعذيب والإخفاء القسري، وهذا يعني أن "السلطات القضائية الفرنسية مخولة في حالة التعذيب والإخفاء القسري بالتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها بصرف النظر عن مكان ارتكابها، وبصرف النظر عن جنسية المشتبه فيهم أو ضحاياهم، طالما أن المشتبه به موجود على الأراضي الفرنسية".