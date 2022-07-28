السفارة الإماراتية في إسرائيل: لم نتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت السفارة الإماراتية في إسرائيل، يوم الأربعاء، أن "الإمارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل".

وأضافت السفارة الإماراتية، عبر حسابها على تويتر أنها "تلتزم بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع في دولة إسرائيل، وتؤكد أن الامارات لم تتعهد ببناء ملعب في كفر قاسم أو في أي نادٍ آخر في إسرائيل".

وشددت على أن السفارة "هي المعنية بالإعلان عن النشاطات أو الفعاليات ذات الصلة".

وكانت تقارير صحفية زعمت أن الإمارات تعتزم إقامة ملعب في مدينة كفر قاسم.

يذكر أنه تم توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر/ أيلول 2020.

وأعلنت الإمارات، في مايو/ أيار، عن توقيع اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الشاملة" مع إسرائيل مشيرة إلى أن الهدف منها هو الوصول إلى 10 مليارات دولار سنويا من التجارة البينية غير النفطية خلال 5 أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وقتها، أن الاتفاقية تهدف إلى "توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وتحفيز التجارة البينية غير النفطية وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة".