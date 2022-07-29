الداخلية الإماراتية: العثور على 6 وفيات جراء السيول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، العثور على 6 وفيات جراء السيول التي شهدتها إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة.

وقال العميد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية، في مقطع فيديو عن آخر التطورات الميدانية في ظل الأحوال الجوية السائدة، إن الجهود مستمرة في عملية إعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة جراء السيول التي تعرضت لها بعض إمارات الدولة خلال الفترة الماضية، وهي: رأس الخيمة والشارقة والفجيرة".

وأضاف أن "الوحدات الميدانية ما زالت تقوم بعمليات الإخلاء في بعض من هذه المناطق، وهناك عمليات إيواء لبعض الأفراد الذين تعرضت منازلهم للسيول"، معلنا عودة "ما يقارب 80% من الأفراد الذين تعرضت منازلهم للسيول وغمرتها المياه خلال الأيام الماضية".

وتابع بالقول: "يؤسفنا أن نعلن أنه تم العثور على 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية متوفين جراء السيول التي جرت في هذه الإمارات، وما زالت عملية البحث عن شخص آخر من الجنسية الآسيوية في بعض من المناطق التابعة لهذه الإمارات".

وأكد أن "الجهود ما زالت مستمرة والفرق ما زالت تقوم بواجبها وهذه الجهات قادرة خلال الفترة القادمة على أن نصل إلى مرحلة التعافي وأن تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي". وأضاف: "هناك بعض الطرق التي تم افتتاحها بين المناطق المتضررة من إمارات الدولة، وهناك طريق رئيسي فقط يربط بين إمارة الفجيرة ومدينة خورفكان جاري العمل على أن يتم افتتاحه خلال فترة زمنية قصيرة".