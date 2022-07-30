(CNN)-- دعت الجماعات المؤيدة للديمقراطية في السودان، بما في ذلك "اللجان الثورية" ذات النفوذ، يوم الجمعة، إلى تنظيم مسيرة "مليونية" في 31 يوليو/ تموز للاحتجاج على استغلال روسيا لموارد بلادهم من الذهب.

08:55 تحقيق استقصائي لـCNN.. روسيا تسلب ذهب السودان لتمويل حرب بوتين على أوكرانيا

وجاءت الدعوة بعد أن كشف تحقيق لشبكة CNN عن نهب روسيا لذهب السودان بتواطؤ من حكام السودان العسكريين.

ورسم تحقيق CNN، الذي يستند إلى مقابلات متعددة مع مسؤولين سودانيين وأمريكيين رفيعي المستوى، ومستندات راجعتها الشبكة، صورة لمخطط روسي لنهب ثروات السودان في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية القوية المتزايدة، ولدعم جهود موسكو العسكرية في أوكرانيا.

وتشير الأدلة التي أطلعت عليها CNN إلى أن روسيا تواطأت مع القيادة العسكرية في السودان، ما أتاح مليارات الدولارات من الذهب وحرم الدولة المنكوبة بالفقر من مئات الملايين من العائدات.

وتمت مشاركة تحقيق CNN على نطاق واسع في السودان وأثار غضب الرأي العام، وبعد ساعات من بث التقرير، بدأت المنشورات الخاصة بالتحقيق تنتشر على واتساب، ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى التي يستخدمها النشطاء المؤيدون للديمقراطية.

واستخدمت اللجان الثورية، في المنشورات المتداولة، صورة اللواء السوداني محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي"، الذي وصفته CNN بأنه متعاون رئيسي مع مجموعة "فاغنر" التي تعمل بالوكالة عن روسيا.

و اللواء دقلو هو الرجل الثاني في الهيئة العسكرية الحاكمة في السودان، وكتبت رسالة أسفل صورته تشير إلى 13.4 مليار دولار أمريكي، وقالت مصادر لشبكة CNN إنه سرق ذهبًا من السودان، وتم تصوير وجه اللواء على أنه ملطخ بالدماء.

ومن جانبها، أصدرت اللجان الثورية بيانًا دعت فيه إلى مشاركة واسعة النطاق يوم 31 يوليو لإحداث "زلزال يهز كرسي السلطة".