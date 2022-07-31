حزب الله يحذر إسرائيل بلقطات مصورة لسفن تنقيب حقل كاريش: "في المرمى"

الشرق الأوسط
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حزب الله يحذر إسرائيل بلقطات مصورة لسفن تنقيب حقل كاريش: "في المرمى"
Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)\

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لسفن مشاركة في عملية التنقيب في حقل غاز الكاريش في البحر المتوسط، تزامنًا مع وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت، الأحد، للقاء المسؤولين اللبنانيين لبحث مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

في بداية الفيديو، ظهر صوت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مُحذرًا من أن "اللعب بالوقت غير مفيد".

وتضمن الفيديو لقطات مصورة لسفن تنقيب لصالح إسرائيل، قال حزب الله إنها كانت في نطاق حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان.
ونشر حزب الله الإحداثيات الجغرافية لمكان تواجد السفن.

ويقول لبنان إن أجزاءً من حقل كاريش تقع في نطاق حدوده البحرية، وهو ما ترفضه إسرائيل، التي نشرت منصة تنقيب في المنطقة.

يأتي ذلك في غضون التهميد لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان إسرائيل لترسيم الحدود البحرية وحل الخلاف حول حقول الغاز المحتملة.
وخاض البلدان جولات مختلفة من المحادثات برعاية أمريكية، كانت أولاها في أكتوبر/ 2020.

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