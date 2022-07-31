حزب الله يحذر إسرائيل بلقطات مصورة لسفن تنقيب حقل كاريش: "في المرمى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو لسفن مشاركة في عملية التنقيب في حقل غاز الكاريش في البحر المتوسط، تزامنًا مع وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت، الأحد، للقاء المسؤولين اللبنانيين لبحث مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

في بداية الفيديو، ظهر صوت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مُحذرًا من أن "اللعب بالوقت غير مفيد".

وتضمن الفيديو لقطات مصورة لسفن تنقيب لصالح إسرائيل، قال حزب الله إنها كانت في نطاق حقل كاريش المتنازع عليه مع لبنان.

ونشر حزب الله الإحداثيات الجغرافية لمكان تواجد السفن.

“Playing with time is useless” Our missiles are ready, if we do not obtain our right on land and sea to extract oil, You won't get it either ! #حزب_الله #الإعلام_الحربي #كاريش #هوكشتاين #Resistance https://t.co/MUJ48rd59a

ويقول لبنان إن أجزاءً من حقل كاريش تقع في نطاق حدوده البحرية، وهو ما ترفضه إسرائيل، التي نشرت منصة تنقيب في المنطقة.

يأتي ذلك في غضون التهميد لجولة مفاوضات جديدة بين لبنان إسرائيل لترسيم الحدود البحرية وحل الخلاف حول حقول الغاز المحتملة.

وخاض البلدان جولات مختلفة من المحادثات برعاية أمريكية، كانت أولاها في أكتوبر/ 2020.