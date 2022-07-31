لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- خرج آلاف المتظاهرين في أنحاء العاصمة السودانية الخرطوم، إلى الشوارع مطالبين بعودة الحكم المدني ومحاكمة حكام السودان العسكريين بتهمة الفساد، بعد تحقيق CNN في نهب روسيا لذهب السودان.

وحاول المئات التوجه إلى القصر الجمهوري - المقر الرئاسي السوداني - لكن الشرطة السودانية - من على بعد كيلومترين من القصر- ردت على المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

وأغلقت السلطات جسر المك نمر الرئيسي الذي يربط بين وسط مدينة الخرطوم والخرطوم بحري.

وأظهر مقطع فيديو المتظاهرين وهم يهتفون "العسكر حرامية".

وكانت الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك "اللجان الثورية" ذات النفوذ، قد دعت إلى تنظيم مسيرة "مليونية"، السبت.

وتأتي الاحتجاجات بعد أن كشف تحقيق أجرته شبكة CNN عن أدلة على سرقة ذهب وثروة السودان لروسيا مع التهرب من العقوبات الأمريكية والتواطؤ مع القيادة العسكرية السودانية.

رسم تحقيق CNN، الذي يستند إلى مقابلات متعددة مع مسؤولين سودانيين وأمريكيين رفيعي المستوى ومستندات راجعتها CNN، صورة لمخطط روسي مفصل لنهب ثروات السودان في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية القوية المتزايدة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

أثار التحقيق غضبًا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء السودان. كما تم إلقاء الضوء عليه من قبل العديد من الصحف ووسائل الإعلام السودانية.

"التحقيق الذي أجرته CNN مهم للغاية بالنسبة لنا، فقد نظر في القضية الحاسمة للصراع على الموارد، وهو مهم بشكل خاص في بلد فقير مثل السودان"، قال محمد الفقي سليمان لشبكة CNN.

وقال سليمان إن هذا نتيجة عدم سيطرة السلطة المدنية على الأجهزة الأمنية، خاصة الشرطة والأجهزة الأمنية، وبالتالي لم نتمكن من فرض سيطرتنا على عملية التهريب.

وانتقد رئيس المؤسسة الوطنية للتعدين في السودان مبارك أردول، السبت، التحقيق على تويتر، واصفا إياه بأنه "ضعيف وغير دقيق" وأرقامه "مبالغ فيها وخيالية".

تواصلت شبكة CNN مع حكام السودان العسكريين لكنها لم تتلق ردًا.