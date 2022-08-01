تسلسل زمني.. متى بدأت روسيا بسلب ذهب السودان؟

الخرطوم، السودان (CNN) -- كشف تحقيق CNN الخط الزمني الذي بدأت فيه روسيا التواطؤ مع القيادة العسكرية السودانية لتهريب ما تساوي قيمته مليارات الدولارات من الذهب، في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية المتزايدة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

بدأ سعي روسيا نحو الذهب بشكل جدي في عام 2014 بعد أن أدى غزوها لشبه جزيرة القرم إلى سلسلة من العقوبات الغربية. أثبتت شحنات الذهب أنها وسيلة فعالة لتراكم ونقل الثروة، ودعم خزائن الدولة الروسية مع تجنب أنظمة المراقبة المالية الدولية.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه التسلسل الزمني لبدء روسيا استغلال ذهب السودان.