جدل حول تقرير "إيكونوميست" عن شخصية محمد بن سلمان.. وصورة التقرير تثير غضبًا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
محمد بن سلمان
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تقرير مجلة "إيكونوميست" عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيدي ولي العهد الذين هاجموا التقرير والمجلة، ومعارضيه الذين وجدوا أن التقرير "يعبر عن الواقع".

وتحت عنوان: "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرًا لمراسلها في الشرق الأوسط نيكولاس، عن شخصية ولي العهد السعودي، ونقل في التقرير تصريحات لمصادر عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلًا وإلى الآن، متسائلًا عما قد يفعله مستقبلًا.

 

وبعيدا عن الجدل بين مؤيدي ومعارضي محمد بن سلمان حول مضمون ما كتبه مراسل المجلة، أثارت صورة التقرير موجة من التعليقات الغاضبة بين العديد من المغردين، الذي اعتبروا أن الصورة "عنصرية ومسيئة".

وكانت صورة التقرير عبارة عن رسم لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل. وينتشر ارتداء الشماغ والعقال في العديد من الدول العربية، ورأى معلقون أنها "إساءة" لزي عربي تقليدي، و"عنصرية" و"ربط العرب بالإرهاب".

وطلبت CNN بالعربية تعليقًا من المجلة عن استخدام الصورة، وردود الفعل الغاضبة عليها، لكن لم يصلها رد بعد.

 

###

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.