دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تقرير مجلة "إيكونوميست" عن شخصية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيدي ولي العهد الذين هاجموا التقرير والمجلة، ومعارضيه الذين وجدوا أن التقرير "يعبر عن الواقع".

وتحت عنوان: "محمد بن سلمان: طاغية في الصحراء"، نشرت مجلة "إيكونوميست" تقريرًا لمراسلها في الشرق الأوسط نيكولاس، عن شخصية ولي العهد السعودي، ونقل في التقرير تصريحات لمصادر عن طبيعة شخصية محمد بن سلمان منذ أن كان طفلًا وإلى الآن، متسائلًا عما قد يفعله مستقبلًا.

In a kingdom where the word of the ruler is law, everything depends on that man’s character. Who is the real Muhammad bin Salman, the crown prince of Saudi Arabia in charge of some of the world’s largest oil reserves? https://t.co/zx2mOIFaHj

وبعيدا عن الجدل بين مؤيدي ومعارضي محمد بن سلمان حول مضمون ما كتبه مراسل المجلة، أثارت صورة التقرير موجة من التعليقات الغاضبة بين العديد من المغردين، الذي اعتبروا أن الصورة "عنصرية ومسيئة".

وكانت صورة التقرير عبارة عن رسم لرأس من الخلف عليها شماغ وعقال متصل به فتيل مشتعل. وينتشر ارتداء الشماغ والعقال في العديد من الدول العربية، ورأى معلقون أنها "إساءة" لزي عربي تقليدي، و"عنصرية" و"ربط العرب بالإرهاب".

وطلبت CNN بالعربية تعليقًا من المجلة عن استخدام الصورة، وردود الفعل الغاضبة عليها، لكن لم يصلها رد بعد.

غلاف عنصري تافه من مجلة الإيكونوميست التي من المفترض أن تكون رصينة، إذ يصور عقال العربي على أنه قنبلة موقوتة… كل جرائم الغرب والشرق وأدواتهما الطائفية الحشاشة ضد أهلنا في #سوريا و #اليمن و #العراق و #ليبيا و #العراق و #لبنان و##أفغانستان لا تراها الإيكونوميست! https://t.co/PKkLY041AQ

@TheEconomist على صحيفة الايكونوميست ان تعتذر عن عنصريتها تجاه السعوديين، وتعديها على اللبس العربي الاصيل، بعد نشرها لرسم يصف السعوديين بأنهم قنابل متفجرة، ويظهر الشماغ الاحمر فوق رأس رجل ويخرج منه فتيل قنبلة. صحيفة متطرفة وساقطة وغير مهنية !! https://t.co/NvMlUEh3Dq

بدأ الإعلام الغربي مرحلة جديدة لشيطنة #محمد_بن_سلمان لأنه باختصار لم يذعن للغرب. يحاولون تجريده من إنسانيته وقتله سياسيًا بلقب «صدام الصغير». الغلاف لمجلة 1843 الصادرة عن ذي إيكونوميست، وقد لاقى استهجانًا كبيرًا بعد ربط الزي التقليدي العربي المتمثل في العقال والشماغ بالإرهاب. https://t.co/8AKUDaLMH8

An attack on Arab visual identity. What an abhorrently disgusting and racist cover from @TheEconomist. It’s disturbing to think that there are people that have agreed on putting this on the cover. Shame on every single one of you. https://t.co/EMfxwJKhpX

The leftist mainstream media went all Imperialist “our oil” and racist attacking Arab identity in that cover, which shows the true colors of leftist ideology the end justifies the means. No wonder the trust in the media is at an all-time low. A misleading article full of BS. https://t.co/2PTRjTLvFy

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