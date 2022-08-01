أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشفت الولايات المتحدة، الاثنين، النقاب عن شريحة جديدة من العقوبات تستهدف الدعم غير المشروع لصناعة النفط الإيرانية مع استمرار تراجع احتمالات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

في بيان، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن تفرض عقوبات إجمالاً على "ستة كيانات تسهل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني وكذلك المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهي مصادر رئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية".

وأضاف بلينكن: "لقد كانت الولايات المتحدة مخلصة في اتباع طريق الدبلوماسية الهادفة لتحقيق عودة متبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). إلى أن تصبح إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، سنواصل استخدام سلطات العقوبات لدينا لاستهداف صادرات النفط والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية من إيران".

الكيانان اللذان فرضت وزارة الخارجية عليهما العقوبات، هما Pioneer Ship management PTE LTD، وهي "شركة كانت تدير ناقلة غاز البترول المسال، لتعمل كمدير تجاري لسفينة تنقل المنتجات البترولية الإيرانية"، وشركة Golden Warrior Shipping، التي "شاركت في معاملات تتعلق بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية، لتشمل تقديم الدعم اللوجستي لتجارة البترول الإيرانية".