الكويت.. مرسوم بحل مجلس الأمة لـ"تصحيح المشهد السياسي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، نيابة عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، الثلاثاء، مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة (مجلس النواب) استنادا إلى الدستور الكويتي.

وقال ولي العهد الكويتي إن القرار بمثابة "تصحيح للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الاخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية".

وأضاف أنه "وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي في كلمة تليفزيونية: "حل مجلس الأمة حلا دستوريًا والدعوة لانتخابات عامة". وذلك في ضوء تنازع الصلاحيات بين السلطة التشريعية والتنفيذية في البلاد.

يأتي القرار بعد تفاقم الخلاف بين مجلس الأمة وحكومة رئيس الوزراء المستقيل الشيخ صباح الخالد، في مايو/ أيار الماضي، التي استقالت للمرة الثالثة.

وأنتخب مجلس الأمة المُنحل في ديسمبر/كانون أول من عام 2020.