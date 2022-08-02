السعودية تعلق على مقتل أيمن الظواهري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، عن "ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري".

وأضافت الوزارة أن "الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتابعت وزارة الخارجية السعودية أن "حكومة المملكة أكدت أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية".

كان الرئيس الأمريكي أعلن، يوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم القاعدة، وقال إن "العدالة قد تحققت" بعد أن قتلت الولايات المتحدة الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار.