طالبان: الولايات المتحدة نفذت غارة بطائرة بدون طيار على منزل في كابول

(CNN)--قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على منزل بمدينة كابول في يوم 31 يوليو/ تموز.

وأضاف مجاهد، عبر حسابه على تويتر: "طبيعة الحادث لم تكن واضحة في البداية لكن أجهزة الأمن والاستخبارات حققت في الحادث و حددت النتائج الأولية أن الغارة نفذتها طائرة أمريكية بدون طيار".

وجاءت تغريدات مجاهد قبل تقرير لشبكة CNN الذي أفاد بأن الولايات المتحدة نجحت في استهداف وقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة بدون طيار، وفقًا لمصادر متعددة.

وظل الظواهري (71 عامًا) رمزًا دوليًا واضحًا للتنظيم، بعد 11 عامًا من مقتل أسامة بن لادن من قبل الولايات المتحدة.

وقال مجاهد إن "إمارة أفغانستان الإسلامية (طالبان) تدين بشدة هذا الهجوم بأي ذريعة وتصفه بانتهاك واضح للمبادئ الدولية واتفاق الدوحة"، وأضاف: "مثل هذه الأعمال هي تكرار للتجارب الفاشلة خلال العشرين سنة الماضية وهي ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان والمنطقة، ومثل هذه الأعمال ستضر بالفرص المتاحة".