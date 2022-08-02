أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت مصادر أمريكية، لشبكة CNN، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة نجحت في استهداف زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بطائرة بدون طيار.

وظل الظواهري، الذي بلغ من العمر 71 عامًا، رمزًا دوليًا واضحًا للتنظيم، بعد 11 عامًا من مقتل أسامة بن لادن من قبل الولايات المتحدة.

وأيمن الظواهري عمل كطبيب شخصي لأسامة بن لادن، في وقت من الأوقات.

وينحدر الظواهري من عائلة مصرية متميزة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، الأمريكية، فجده، ربيع الظواهري، كان إماما في جامعة الأزهر في القاهرة، وكان عمه عبد الرحمن عزام السكرتير الأول لجامعة الدول العربية.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 25 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي مباشرة إلى القبض على الظواهري.

ويشير تقرير للأمم المتحدة صدر في يونيو/ حزيران 2021 إلى أن موقعه في مكان ما في المنطقة الحدودية لأفغانستان وباكستان، وأنه قد يكون ضعيفًا للغاية بحيث لا يظهر في الدعاية.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بتصريحات الليلة في الساعة 7:30 مساءً حول "عملية مكافحة الإرهاب الناجحة".

وبحسب مسؤول أمريكي كبير، نفذت الولايات المتحدة عملية لمكافحة الإرهاب، وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، ضد هدف مهم للقاعدة في أفغانستان، كانت العملية ناجحة ولم تقع إصابات بين المدنيين".