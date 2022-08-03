دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في ذكرى اجتياح الجيش العراقي للكويت، تداول مغردون مقطع فيديو قديم للعاهل السعودي السابق، الملك فهد بن عبدالعزيز، وهو يتحدث عن وحدة المصير بين الكويت والرياض، ونشر بعض المغردين أيضا تعليق العاهل السعودي الحالي الملك سلمان على كلمات أخيه.

ويقول الملك فهد في المقطع: "لا بد أن ترجع الكويت، وإلا ستذهب السعودية أيضا مع الكويت، إذا راحت كرامة الكويت راحت كرامة السعودية، نهائيًا، لا يوجد كويت وسعودية هناك بلد واحد فإما أن نعيش معاً أو ننتهي معا".

العلاقة التي بين #السعودية والكويت علاقة من نوع خاص لايستطيع الجهلة استيعابها ، قال الملك فهد رحمه الله تعالى إذا راحت كرامة #الكويت راحت كرامة السعودية معنى عظيم يفسر تلك العلاقة وشاء الله أن تكون #ذكرى_الغزو_العراقي تتوافق بتقدير منه سبحانه وتعالى مع #ذكرى_وفاه_الملك_فهد 🇸🇦💚🇰🇼 https://t.co/rFLp7uATKF

وأردف العاهل السعودي السابق في المقطع: "فإما أن تبقى الكويت والسعودية، وإما أن تنتهي الكويت والسعودية لا يمكن أن تنتهي واحدة وتبقى الأخرى"، حسب قوله.

الله يرحمك وبجنات الفردوس الأعلي يارب الملك فهد الله يرحمه #ذكري_الغزو_العراقي_الغاشم https://t.co/fUDbOKTY55

وتداول مغردون أيضا مقطع فيديو لتعليق الملك سلمان على حديث أخيه عن الكويت.

ذكرى ال32 سنه لتحرير دولة الكويت .. _ #الملك_فهد طيّب الله ثراه: "معد فيه كويت ولا سعودية فيه بلد واحد🇰🇼🇸🇦". #ذكري_الغزو_العراقي_الغاشم https://t.co/u0NRBQ8mtN

يذكر أن الجيش العراقي اجتاح الكويت بين 2 و4 أغسطس/آب من عام 1990، قبل أن تتدخل السعودية وعدد من الدول العربية بقيادة أمريكا لرد الجيش العراقي وإخراجه من الأراضي الكويتية.