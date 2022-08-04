دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب مفتي سلطنة عُمان أحمد بن حمد الخليلي، الخميس، عن تضامنه مع إمام الحرم المكي صالح بن حميد، وسط الجدل الذي أثاره دعاء بن حميد على "اليهود المحتلين" في خطبة الجمعة الماضية.

وقال مفتي سلطة عُمان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لقد أثلج صدورنا الدعاء الذي دعاه إمام الحرم الشريف أخونا سماحة الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد لنصرة الحق ودحر الباطل، ومهما كان غليان الحاقدين فإن الله معه وصالح المؤمنين".

وفي خطبة الجمعة الماضية بالحرم المكي، قال صالح بن حميد: "اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك".

وأثار دعاء صالح بن حميد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات من حسابات إسرائيلية ومطالب بمحاسبته مقابل تضامن وتأييد من حسابات سعودية وعربية.

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