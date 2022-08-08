شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل صواريخ من غزة أطلقت نحو مناطق عدة في إسرائيل

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رحب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي الذي دخل حيز التنفيذ في وقت متأخر من يوم الأحد، ودعا إلى إجراء تحقيق في الخسائر المدنية الفلسطينية في غزة، حسبما أفاد في بيان الإثنين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إجراء تحقيق شامل وفوري في الخسائر المدنية. وأعرب الاتحاد عن أسفه للخسائر في الأرواح بين المدنيين خلال الأيام الماضية، بمن فيهم عدد من الأطفال والنساء الذين قتلوا وجرحوا في قطاع غزة.

كما شكر الاتحاد الأوروبي مصر والأمم المتحدة والولايات المتحدة وقطر لتسهيل ودعم وقف إطلاق النار.

وأكد الاتحاد أنه "من الضروري الآن العمل على توطيد وقف إطلاق النار وإعادة فتح المعابر للسماح للمساعدات الإنسانية والوقود، وكذلك العمال، بدخول غزة والخروج منها.

وشدد على ضرورة بذل جهود ملموسة لجعل الوضع في غزة مستدامًا، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي واستعادة الأفق السياسي.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في غزة حيز التنفيذ في الساعة 11:30 مساء بالتوقيت المحلي (4:30 مساءً بالتوقيت الشرقي) الأحد.

وبعد سريان وقف إطلاق النار تم إطلاق عدد صغير من الصواريخ لمدة نصف ساعة، في الفترة بين وقف إطلاق النار ومنتصف الليل، وفقا للأرقام الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.