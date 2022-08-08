دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وصل عدد الضحايا والمصابين في النزاع الفلسطيني والإسرائيلي إلى أكثر من 6 آلاف قتيل، وأكثر من 138 ألف مصاب من الجانب الفلسطيني، وذلك بين عامي 2008 و2022. بينما قُتل 273 إسرائيليًا خلال نفس الفترة وجُرح 5913، حسب بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيية (OCHA).

كان عدد الضحايا والمصابين أكبر بشكل خاص في عام 2014 عندما نفذت إسرائيل عملية "الجرف الصامد" في غزة. استمرت الحملة سبعة أسابيع وأسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص، غالبيتهم من غزة. كما اندلعت احتجاجات كبيرة في عام 2018 على طول حدود إسرائيل مع غزة والتي شهدت إصابة أكثر من 25 ألف فلسطيني.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي قُتل 43 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 15 طفلا، حسب معلومات وزارة الصحة الفلسطينية، بعد حوالي خمسين ساعة من بدء التصعيد عندما شنت إسرائيل ما أسمته بـ “ضربات استباقية" على أهداف لحركة "الجهاد الإسلامي" في غزة وتصر إسرائيل على أن معظم القتلى في غاراتها الجوية كانوا من النشطاء.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الفرق في أعداد الضحايا والمصابين بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2008 حتى مايو / أيار 2022.