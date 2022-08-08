كيف جاء موقف روسيا وأوكرانيا من التصعيد بين إسرائيل وغزة؟

شاهد لحظة اعتراض القبة الحديدية لوابل صواريخ من غزة أطلقت نحو مناطق عدة في إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الخارجية الروسية، صباح الاثنين، تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، عن تصاعد المواجهة بين إسرائيل وقطاع غزة، وبدا من تفاصيل التصريحات أنها سابقة لإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، الذي بدأ منتصف ليل الأحد-الاثنين. واعتبرت زاخاروفا أن جولة التصعيد هذه جاءت "بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية".

وقالت زاخاروفا، في تصريحاتها، إن "موسكو قلقة للغاية من اندلاع جولة جديدة من العنف المسلح في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي".

وأضافت: "اندلعت جولة التصعيد هذه بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة في 5 أغسطس/ آب. ورداً على ذلك، بدأت الفصائل الفلسطينية قصفًا عشوائيًا مكثفًا على الأراضي الإسرائيلية".

وتابعت بالقول: "إننا ننظر إلى هذه التطورات بقلق عميق. ويمكن أن تؤدي إلى استئناف المواجهة العسكرية الشاملة وزيادة تدهور الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة".

وأكدت زاخاروفا على "موقف روسيا المبدئي والثابت الداعم لتسوية شاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لمبدأ الدولتين". وقالت: "نلاحظ مرة أخرى أن العنف الدوري لا يمكن أن ينتهي إلا من خلال عملية تفاوضية ينبغي أن تؤدي إلى تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على أساس حدود عام 1967".

وجاءت تصريحات زاخاروفا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وروسيا مزيدا من التوتر، كما جاءت تصريحات زاخاروفا متباينة مع تصريحات السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك الذي أعلن عن تضامنه مع الإسرائيليين.

وقال السفير الأوكراني لدى إسرائيل: "بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي". وأضاف كورنيشوك، قبل إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي: "لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من أجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا".