دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيشوك عن تضامنه مع الإسرائيليين، مشبهًا الحرب الروسية على بلاده بالمواجهة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وفي تغريدة نشرتها السفارة الأوكرانية في إسرائيل، قال كورنيشوك: "بصفتي أوكرانيًا تتعرض بلاده لهجوم وحشي طويل الأمد من قبل أقرب جار لها، أشعر بتعاطف كبير مع الشعب الإسرائيلي".

وأضاف كورنيشوك، قبل إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي": "لقد أصبح الإرهاب والهجمات ضد المدنيين من الروتين اليومي للإسرائيليين والأوكرانيين. علينا أن نضع حدا لهذا. نصلي من اجل السلام ونأمل بإنهاء التصعيد قريبا".

من جهة أخرى، انتقد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد ما وصفه بـ"نفاق وازدواجية الغرب" في التعامل مع الأوكرانيين والفلسطينيين. وقال، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نفاق الغرب وازدواجية معاييره فاقا كل حد.. البشر في اوكرانيا في نظر الغرب ليسوا كالبشر في فلسطين!".