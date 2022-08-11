وزير الخارجية التركي يكشف عن "محادثة قصيرة" مع نظيره السوري في صربيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، أنه أجرى "محادثة قصيرة" مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، على هامش اجتماع حركة عدم الانحياز في العاصمة الصربية، بلغراد، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات المؤتمر الـ13 للسفراء الأتراك بالعصمة أنقرة: "أجريت محادثة قصيرة مع وزير الخارجية السوري في اجتماع دول عدم الانحياز ببلغراد"، في أول لقاء من نوعه منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وأكد وزير الخارجية التركي على "ضرورة تحقيق مصالحة بين المعارضة والنظام في سوريا بطريقة ما"، مشددا على أنه "لن يكون هناك سلام دائم دون تحقيق ذلك"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

ودعا تشاووش أوغلو إلى وحدة الصف لمنع انقسام سوريا، قائلا: "يجب أن تكون هناك إرادة قوية لمنع انقسام سوريا، والإرادة التي يمكنها السيطرة على كل أراضي البلاد لا تقوم إلا من خلال وحدة الصف".