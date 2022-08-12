السعودية.. فيديو مقيم مصري يعتدي على طفل يثير تفاعلا والداخلية ترد

لكموها وطرحوها أرضًا.. كاميرا توثق اعتداء لصوص على امرأة في وضح النهار

خطف وتهديد في وضح النهار.. كاميرا ترصد لحظات إحباط أشخاص محاولة رجل الاعتداء جنسيًا على قاصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص كشف لاحقا أنه مقيم في السعودية ويحمل الجنسية المصرية يظهر وهو يعتدي على طفل.

وأعادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع "سناب شات" نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" والذي يظهر عملية الاعتداء.

وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

ونشر الحساب الرسمي للأمن السعودي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة للمقيم المصري بعد إلقاء القبض عليه.