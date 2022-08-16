نيابة عن الملك.. محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فجر الثلاثاء، في غسل الكعبة المشرفة، نيابة عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

Credit: SPA

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الحرام.

Credit: SPA

وأضافت أنه فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف. وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

Credit: SPA

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إطلاق معرض الكعبة المشرفة الافتراضي، بهدف إثراء تجربة الزوار في استعراض أدوات الغسيل.

وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلّل.

###