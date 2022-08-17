سوريا: مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين جراء غارة تركية على مواقع عسكرية

(CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود وإصابة 6 آخرين في "عدوان" تركي على مواقع عسكرية بريف حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن بيان للجيش السوري بأن "3 جنود قتلوا وأصيب 6 آخرون جراء استهدف الطيران الحربي التركي بعض النقاط العسكرية بريف حلب"، وأضاف البيان: "يأتي العدوان في سياق استمرار دعم النظام التركي للجماعات الإرهابية المسلحة".

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت، الثلاثاء، إنها قتلت 13 "إرهابيا" في سوريا بعد مقتل جندي تركي وإصابة 4 إثر قصف على جنوب البلاد.

وفي المقابل، قال الجيش السوري، في بيان، إن قواته "ردت على ذلك العدوان واستهدفت مواقع القوات التركية ودمرت بعضها وألحقت بالمعتدين خسائر بشرية ومادية"، وأضاف البيان أنه "تم استهداف مواقع أخرى للتنظيمات الإرهابية".

وذكر الجيش السوري أنه"مع تصاعد استفزازات النظام التركي وتكرار الهجمات على مناطق مختلفة من الأراضي السورية، نؤكد أن أي هجوم على نقطة عسكرية لقواتنا المسلحة سيقابل برد سريع على جميع الجبهات".

وكان محافظ مقاطعة شانلي أورفة التركية، صالح أيهان، صرح لوكالة "الأناضول" التي تديرها الدولة، بأن "منظمات إرهابية" نفذت هجوما عبر الحدود، صباح الثلاثاء، على معبر حدودي في منطقة بيريجيك.

وأفادت وكالة أنباء هاوار (ANHA) التابعة لوحدات "حماية الشعب" الكردية بمقتل 16 من قوات النظام السوري وإصابة 3 آخرين إثر "3 غارات جوية نفذها الاحتلال التركي بالطائرات الحربية" ظهر اليوم الثلاثاء.

ونُفذت الضربات الجوية التركية قرب الحدود السورية التركية في الضاحية الغربية لمدينة كوباني الخاضعة لسيطرة كاملة لميليشيات وحدات "حماية الشعب" الكردية والتي بها تواجد للجيش النظام السوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في وقت سابق، إن تركيا تريد تأمين منطقة آمنة بطول 30 كم داخل سوريا، بين الحدود التركية والسورية.