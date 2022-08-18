جامعة ليدز تغرد عن سجن طالبتها السعودية سلمى الشهاب 34 عاما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علقت جامعة ليدز البريطانية حيث كانت الناشطة السعودية، سلمى الشهاب تدرس فيها لشهادة الدكتوراة، على حكم سجن الأخيرة في السعودية لـ34 عاما.

جاء ذلك بتغريدة للجماعة على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "سلمى الشهاب: نحن قلقون للغاية لمعرفة التطورات الأخيرة في حالة سلمى ونسعى للحصول على المشورة بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لدعمها.. تظل أفكارنا مع سلمى وعائلتها وأصدقائها في مجتمعنا المتماسك".

حُكم على الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب بالسجن 34 عاما، يوم الاثنين، في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها شبكة CNN، كما حُكم على سلمى الشهاب، البالغة من العمر 33 عاما، بالمنع من السفر خارج المملكة العربية السعودية لمدة 34 عاما أخرى بعد انتهاء سجنها.

واعتقلت طالبة الدكتوراه بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة، في يناير/ كانون الثاني 2021 وخضعت لجلسات استجواب على مدار 265 يوما قبل تقديمها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وفقا لمنظمة "القسط" المستقلة لحقوق الإنسان.

ووفقا للوثائق، حُكم على سلمى الشهاب في البداية بالسجن 6 سنوات في أواخر العام الماضي، وزاد هذا الحكم إلى 34 عاما بعد أن تقدمت الشهاب باستئناف.

يذكر أن حساب الشهاب على تويتر مثبت به تغريدة نصها: "الحرية لمعتقلي الرأي ولكل مظلوم في العالم".