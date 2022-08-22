دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار مقال للإعلامي المصري عماد الدين أديب موجة من الجدل في مصر، وسط انتقادات من إعلاميين مقربين من السلطة المصرية، مساء الأحد، للمقال، بينما صرح أديب لموقع CNN بالعربية بأن المقال "ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحالة المصرية".

وأشار أديب، في تصريحه لـCNN بالعربية، إلى أن المقال الذي جاء بعنوان "14 سببًا لسقوط الحكام والأنظمة"، منشور منذ 14 أغسطس/ آب الجاري. وقال: "مقالي يتحدث عن الأنظمة السياسية في العالم عبر التاريخ، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالحالة المصرية"، على حد تعبيره.

وبدأ أديب مقاله متسائلا: "ما هي آفة الحكّام العرب؟ ولماذا تسقط أنظمتهم بشكل تراجيدي؟ ولماذا لا ينتقل الحكم سلميّاً بدون أن يتمّ ذلك بأكلاف باهظة في المال والأرواح؟"، وعدد 14 سببا يمكنها أن تؤدي لإسقاط الحكام والأنظمة.

واختتم أديب مقاله قائلا: "يا خوفي الشديد على كثير من أنظمتنا وشعوبنا من الآن حتى منتصف العام المقبل حينما تصبح لقمة العيش وسوء الخدمات واستحالة الحياة اليومية هي وقود اضطرابات اجتماعية مدمّرة".

وبعد مرور أسبوع على نشر المقال، انتقد إعلاميون مصريون مقربون من السلطات المصرية مثل نشأت الديهي ومصطفى بكري ومحمود مسلم، مقال أديب، معتبرين أنه "مسيء" للدولة المصرية، وتستغله المعارضة وجماعة الإخوان المسلمين.