دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداول مغردون صورا ومقطع فيديو يُظهر ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، يرتدي شماغا وعقالا وملابس سعودية تراثية ويؤدي رقصة "العرضة" خلال زيارة إلى الرياض، منذ 8 أعوام، قبل أن يصبح ملكًا.

وتعود الصورة تعود إلى زيارة للأمير تشارلز إلى الرياض أجراها في 18 فبراير/شباط من عام 2014 وقد ظهر في الصور محاطا بعدد من الأمراء والحراس، ويؤدي الرقصة الشعبية وهو يحمل سيفا.

وكان تشارلز قد أجرى زيارة خاصة إلى السعودية في ذلك العام وشارك في مهرجان الجنادرية الشعبي في منطقة الدرعية بالمملكة.

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وقد أصبح تشارلز، صاحب أطول مدة في وراثة العرش، ملكا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية الخميس الموافق 8 سبتمبر/أيلول الجاري.

ومن المقرر أن يلقي الملك الجديد أول كلمة له منذ توليه العرش في وقت لاحق الجمعة.