الإمارات: الادعاءات بشأن ترحيل عمال أفارقة لا تمت للحقيقة بصلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الجمعة، على عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من دولة الإمارات.

وشدد سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الإماراتية على أن "هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقا"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وقال الحبسي، في بيان، إن "التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021".

وأضاف أن "دولة الإمارات نفت هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة، حيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وأنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود".

وتابع أن "أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود".

وأكد سعيد الحبسي "التزام الإمارات العربية المتحدة بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا"، داعيا وسائل الإعلام إلى "الرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن".