دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقت السلطات السعودية، الأربعاء، القبض على مواطنين سعوديين بتهمة القيام "بفعل الفاحشة بشخص آخر بالإكراه" في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي للنيابة العامة إعلانه صدور أمر الاعتقال بحق المواطنين "تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهما إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة في هذا الشأن".

أظهرت نتائج التحقيقات مع المتهمين "أنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن المتهمين قاما بالتغرير به واستعمال القوة والعنف لسلب إرادة المجني عليه وتمكينهما من إنفاذ مقصدهما"، حسبما أوردت واس.

وأكد المتحدث باسم النيابة العامة السعودية أن "مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وترتب عقوبات مغلظة تصل إلى القتل، وأن النيابة العامة في هذا الشأن تطالب بسرعة المحاكمة وصدور الأحكام بحق الجناة".