عبدالله بن زايد يلتقي نتنياهو في إسرائيل.. وهذا ما ناقشاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، في زيارته التي يجريها إلى إسرائيل بالتزامن مع مرور عامين على توقيع "الاتفاق الإبراهيمي" بين البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والنمو المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه عام 2020"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وتطرق الجانبان أيضا إلى "الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام والاستقرار، واستعرضا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها"، وفقا لـ"وام".

وأشاد وزير الخارجية الإماراتية بجهود نتنياهو التي أسهمت بتوقيع الاتفاق الإبراهيمي الذي تم بموجبه تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل.

من جانبه، نشر نتنياهو صورة من اللقاء، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، وأعرب عن سعادته بلقاء الشيخ عبدالله بن زايد، معتبرا أن "الاتفاق الإبراهيمي غير وجه الشرق الأوسط".

وكان الشيخ عبدالله بن زايد قد التقى خلال هذه الزيارة بالعديد من المسؤولين الإسرائيليين مثل الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء يائير لابيد.