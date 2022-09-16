لبنان: مودع احتجز رهائن بمصرف في الغازية مطالبًا بأمواله ثم سلّم نفسه

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية تعبيرية لعناصر بالأمن اللبناني
Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قام أحد عملاء بنك في منطقة الغازية بقضاء صيدا، باحتجاز رهائن مطالبا باسترداد أمواله وفقا لما نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، صباح الجمعة.

وقالت الوكالة في تقريرها: "دخل أحد المودعين ويدعى م.ق برفقة شخص الى فرع أحد المصارف في الغازية- قضاء صيدا مطالبًا باسترداد وديعته، وعمد الى تهديد الموظفين بسلاح حربي وسكب مادة البنزين وهدد بحرق الفرع في حال لم يتم اعطاءه وديعته".

وأضافت الوكالة: "سادت حال من الهرج والمرج داخل المصرف لبعض الوقت، قبل أن يسلم المذكور نفسه إلى القوى الأمنية التي حضرت إلى المكان".

يذكر أن هذه الحادثة تعتبر الثالثة خلال الأسبوع الجاري لأشخاص اقتحموا مصارف مطالبين بأموالهم في لبنان.

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