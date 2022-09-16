السعودية.. منع استخدام علم الدولة أو صور قادتها على المنتجات التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت وزارة التجارة السعودية، الجمعة، على منع استخدام علم الدولة أو شعارها أو صور القادة أو أسمائهم، على المنتجات التجارية.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة الجمعة بأنها "تؤكد منعها الأفراد والمنشآت التجارية من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة (السيفين والنخلة) وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".

وأشار البيان إلى قيام الوزارة بتنفيذ "جولات رقابية على الأسواق في جميع مناطق المملكة لضبط هذه المخالفات في كافة الأوقات، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم الوزارة بمراقبة المتاجر الإلكترونية".

وحذرت الوزارة من أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك"، مشيرة إلى صدور تعميم للمنشآت التجارية قبل 4 أعوام تنفيذًا لأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز رقم 3587، القاضي بمنع استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية، بحسب البيان.