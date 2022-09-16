دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكّد عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثي في اليمن على أن أمن اليمن هو لصالح كل الشعوب المجاورة والشعوب العربية والإسلامية، وذلك في كلمة أدلى بها الخميس.

وقال الحوثي وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة إن "الأمن ضرورة لاستقرار الحياة ودعامة أساسية للنهضة والبناء"، مشددا على أن "الأمن في سلم المسؤوليات، ومن أهم المسؤوليات، ومن أقدس المسؤوليات".

وتابع قائلا إن "المؤسسة الأمنية ووزارة الداخلية ومختلف تشكيلاتها الأمنية المهمة تتحرك في إطار مهامها المقدسة في حماية هذا الشعب، وفي سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى أولا".

وأضاف: "أمن بلدنا هو لصالح كل الشعوب المجاورة والشعوب العربية والإسلامية"، لافتا إلى أن "بلدنا حاضر للإسهام في التعاون الأمني لصالح أمتنا جميعا، وللتنسيق الأمني فيما فيه حماية شعوب أمتنا".