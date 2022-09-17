دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، يوم السبت، "مقتل 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية إثر قصف بالصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 45 :00 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق"، حسب قوله.

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفقا لما نقلته "سانا".

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.