دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم" ، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "السلام لا يزال بعيد المنال" في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، في خطابه أمام اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله الثاني، في خطابه: "أحد أبرز المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة هو حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، ولا يمكن إنكار هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم الوطنية المنيعة، فالطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة".

وأضاف الملك عبدالله: "لا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية".

وتابع: "كقائد مسلم، دعوني أؤكد لكم بوضوح أننا ملتزمون بالدفاع عن الحقوق والتراث الأصيل والهوية التاريخية للمسيحيين في منطقتنا، وخاصة في القدس".

وقال العاهل الأردني: "اليوم، المسيحية في المدينة المقدسة معرضة للخطر، وحقوق الكنائس في القدس مهددة، وهذا لا يمكن أن يستمر، فالمسيحية جزء لا يتجزأ من ماضي منطقتنا والأراضي المقدسة وحاضرها، ويجب أن تبقى جزءا أساسيًا من مستقبلنا".