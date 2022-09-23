وزارة النقل اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق زورق طالبي اللجوء قرب طرطوس إلى 62

الشرق الأوسط
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وزارة النقل اللبنانية: ارتفاع حصيلة ضحايا حادثة غرق زورق طالبي اللجوء قرب طرطوس إلى 62
Credit: BULENT KILIC / Staff

بيروت، لبنان (CNN) – لقي 62 شخصا على الأقل حتفهم بعد غرق قارب كان يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية في سوريا، الخميس، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة النقل اللبنانية لـCNN الجمعة.

وغادر القارب منطقة المنية شمالي لبنان الثلاثاء، وكان يحمل عددا من "طالبي اللجوء من جنسيات مختلفة"، وفقا لمدير عام الموانئ البحرية السورية، سامر قبرصلي.

ونقلت إذاعة "شام إف إم" المقربة من الحكومة السورية تصريحات لقبرصلي قال فيها إن القارب كان يحمل 120 إلى 150 شخصا.

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وأشار مدير الموانئ السورية إلى أن معظم الضحايا والناجين عُثر عليهم بالقرب من جزيرة أرواد المحاذية لشواطئ طرطوس، وفقا لشام إف إم.

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