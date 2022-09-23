شرطة إسرائيل: إصابة 8 أشخاص في حادث طعن إرهابي.. ومقتل مشتبه به

القدس (CNN)-- قالت الشرطة الإسرائيلية، يوم الخميس، إن مهاجما طعن 8 أشخاص على طريق سريع بالقرب من مدينة موديعين بوسط إسرائيل قبل أن يقتله ضابط شرطة، واصفة الحادث بأنه "إرهابي".

وقالت خدمة الإسعاف "نجمة داود الحمراء"، في بيان، إن "الإرهابي المشتبه به نزل من سيارته عند إشارة مرور وفتح أبواب سيارتين أخريين وواجه رجلا في كل منهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة في يديه".

وأضافت أن "المهاجم رش رذاذ الفلفل على عربات أخرى قبل أن يتم تحييده من قبل رجل أصيب بجروح طفيفة في وجهه"، و ذكرت خدمة الإنقاذ "زاكا" أن المشتبه به مات، وأظهر مقطع فيديو جثة مغطاة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن "الرجل الذي حيد المشتبه به كان ضابط شرطة"، وذكر قائد شرطة المنطقة الوسطى، آفي بيتون، أنه يبدو أن المشتبه به من سكان القدس الشرقية في العشرينات من عمره، فيما قالت الشرطة إنه في هذه المرحلة لا يوجد ما يشير إلى أن أي شخص آخر كان معه.