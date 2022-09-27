"لعب الأوراق بذكاء".. تفاعل واسع على منح بوتين الجنسية الروسية لسنودن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بمنح الجنسية الروسية للمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي، إدوارد سنودن.

وعلّق الإعلامي عبدالباري عطوان على الخبر بتغريدة قال فيها: "روسيا منحت جنسيتها للأمريكي سندون الذي فضح وثائق بلاده السرية في تحد لبايدن مما يعني عدم تسليمه مطلقًا حسب القانون الروسي باعتباره مواطنًا روسيا بوتين يلعب اوراقه بذكاء ضد الخصم الامريكي على الصعد كافة والله اعلم".

من جهته غرد الكاتب عبدالله الشايجي قائلا: "النكتة في روسيا اليوم بعد منح الرئيس بوتين ادوارد سنودن الجنسية الروسية نكاية ومناكفة لأمريكا بتهمة خرق قانون التجسس منذ 2013-وهرب لموسكو ويقيم في روسيا 2013! يمكن لبوتين اليوم ارسال سنودن مع قوات الاحتياط للقاتل والهلاك في أوكرانيا".

ويذكر أن سنودن اعترف بتسريب معلومات حول برامج المراقبة الأمريكية للصحافة، وهو موجود في روسيا منذ عام 2013، ويواجه اتهامات بالتجسس في الولايات المتحدة ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 30 عامًا.