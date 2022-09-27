أردوغان يقدم التعازي بوفاة يوسف القرضاوي

(CNN)-- قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، تعازيه بوفاة الشيخ يوسف القرضاوي، في اتصال هاتفي مع نجله عبد الرحمن يوسف، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن "أردوغان أعرب خلال الاتصال عن تعازيه لأسرة القرضاوي".

وأضاف البيان أن الرئيس التركي قال إن القرضاوي "لم يتنازل طوال حياته عما آمن به، وكان خير مثال يحتذى به للتوفيق بين مبادئ الإسلام والحياة، ودعا له بقوله: أكرمه الله الجنة وتغمده برحمته".

وكذلك قالت "الأناضول" إن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أعرب عن تعازيه في وفاة يوسف القرضاوي.

وقال شنطوب، في برقية تعزية نشرها على حسابه في تويتر: "تلقيت بحزن نبأ وفاة الشيخ يوسف القرضاوي، أحد كبار علماء في الآونة الأخيرة، أتمنى له الرحمة من الله وأعزي أقاربه والعالم الإسلامي".

يذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أعلن، في وقت سابق من يوم الاثنين، عن وفاة القرضاوي، الذي شغل منصب الرئيس السابق للاتحاد.

وجاء ذلك في بيان للاتحاد، نشره عبر حسابه على تويتر، قال فيه: " انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام".

وأضاف: "قد فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء، ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان، إنه نعم المولى ونعم المجيب.. اللهم آمين".