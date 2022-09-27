حمد بن جاسم يغرد عن القرضاوي بعد وفاته.. إليكم ما وصفه به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق على وفاة يوسف القرضاوي، الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال الشيخ حمد في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر: "نعزي أنفسنا والأمة الاسلامية بوفاة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي والذي كرّس حياته في خدمة الإسلام وأحد اعلام الوسطية والاعتدال. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعه وان يدخله فسيح جناته. كما واتقدم بخالص التعازي والمواساة الى اسرة الفقيد. انا لله وانا اليه راجعون".

ويذكر أن يوسف القرضاوي كان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج ضمن قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن عن وفاة القرضاوي، الاثنين، عن عمر 96 عاما في بيان قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام.."