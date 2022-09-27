صفحة القرضاوي تكشف مكان دفنه وموعد صلاة الجنازة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكرت الصفحة الرسمية ليوسف القرضاوي على "تويتر"، أن مكان دفن الداعية الإسلامي الذي وافته المنية، الاثنين، عن عمر يناهز 96 عاما، سيكون في مقبرة أبوهامور في قطر.

وأوضحت التغريدة: "ستكون صلاة الجنازة على سماحة الإمام يوسف القرضاوي رحمه الله الثلاثاء بمشيئة الله بعد صلاة العصر بمسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب، والدفن بمقابر أبو هامور، وسيكون عزاء النساء بمنزل فضيلة الشيخ، وعزاء الرجال بجوار منزله بعد صلاة المغرب".

ويذكر أن يوسف القرضاوي كان يرأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الاتحاد مدرج ضمن قوائم الإرهاب في السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن عن وفاة القرضاوي، الاثنين، عن عمر 96 عاما في بيان قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام.."