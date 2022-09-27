وفاة القرضاوي بنفس سن وفاة الملكة إليزابيث تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— القى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على التطابق بسن يوسف القرضاوي الرئيس الأسبق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والملكة إليزابيث الثانية وكلاهما توفي عن عمر يناهز الـ96 عاما.

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أعلن الاثنين وفاة القرضاوي الذي يعتبر الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين وأحد الشخصيات المدرجة العام 2017 على قوائم الإرهاب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

أما وفاة الملكة إليزابيث فقد أعلن قصر باكنغهام عن وفاتها في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الجاري عن عمر يناهز 96 عاما، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في وقت سابق من اليوم نفسه.

وتعتبر الملكة إليزابيث صاحبة أطول فترة على عرش المملكة المتحدة إذ أصبحت ملكة في عام 1952.