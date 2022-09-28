دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول اجتماع له بعد أن أصبح وزيرا للدفاع، التقى الأمير خالد بن سلمان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء.

وكتب الأمير خالد بن سلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بتوجيهات سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي".

وأضاف وزير الدفاع السعودي قائلا: " نقلت لفخامته تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود المجلس، وتمنياتها بعودة السلام والاستقرار والتنمية لليمن الشقيق"، حسب قوله.

وكان هذا أول لقاء للأمير خالد بن سلمان بعد تعيينه وزيرا للدفاع الثلاثاء خلفا لأخيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي أصبح رئيسا لمجلس الوزراء.