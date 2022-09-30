السعودية.. تفاعل على فيديو لأمير يعلم ابنته تلاوة القرآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر في السعودية مع مقطع فيديو للأمير عبدالعزيز بن فهد وابنته وهي تتلو آيات من القرآن.

ونشرت صفحة لـ"معجبي" الأمير عبدالعزيز بن فهد على تويتر ، مقطع فيديو يُظهره وابنته وهو يعلمها آيات من القرآن الكريم وسط تفاعل واسع.

وانتشر وسم "عبدالعزيز بن فهد" بشكل واسع في السعودية وكان من الأوسمة الأكثر تداولا في المملكة على مدار الساعات الماضية.

والأمير عبدالعزيز بن فهد هو أصغر أبناء الملك فهد بن عبدالعزيز ويشغل منصب وزير دولة وهو عضو في مجلس الوزراء وكان قد تولى سابقا منصب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما يلي أبرز التغريدات: