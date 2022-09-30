دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشخص يدلي بتصريحات خادشة للحياء وتحتوي على إيحاءات جنسية الأمر الذي أثار تفاعلا.

وردت وزارة الداخلية السعودية بنشر مقطع مموه من الفيديو المتداول على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات.

وقالت الداخلية في بيان: "قبضت دوريات الأمن في منطقة الرياض على مواطن ظهر بمقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وجرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه".

من جهتها نشرت صحفة الأمن العام السعودي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة للشخص بعد إلقاء القبض عليه.