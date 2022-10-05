دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن غزوان جاسم، مدير قناة الرابعة العراقية، إنه رغم عملية الاقتحام والتخريب التي تعرضت لها ممتلكات القناة، الثلاثاء، إلا أنها "ستعود للبث خلال 24 ساعة".

وقال جاسم في تصريح هاتفي لـCNN بالعربية: "القناة الآن متوقفة عن البث بسبب الأضرار التي المادية التي تسبب بها المعتدون، وتخريب أجهزة البث والإرسال وغيرها، والحمدالله استطعنا إخلاء الموظفين في الوقت المناسب".

واتهم جاسم من أسماهم بـ "أتباع التيار الصدري"، بمهاجمة القناة مساء الثلاثاء، وسط تداول مقاطع فيديو وصور بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من عمليات اقتحام وتخريب ممتلكات القناة.

وقال جاسم: "القصة تراكمية وليست لحظية، التهديدات من التيار الصدري وجماهيرهم كانت تصلنا منذ أكثر من عام مع امتداد الأزمة السياسية وبعض المواقف التي يعتبرونها مناهضة لسياساتهم، وقد وصلنا 4 تهديدات".

وتابع قائلا: "وتظهر الصور من الاقتحام كتابات "جيش المهدي" على الجدران وعلى الأبواب".

وتواصلت CNN بالعربية مع المكتب الخاص لمقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري للرد على هذه الاتهامات دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وكانقد علق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بتغريدة قال فيها: "ما حصل من اعتداء على إحدى وسائل الإعلام العراقية، وتهديد أرواح العاملين بها، هو فعل مستهجن ويمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة ولا يندرج ضمن الممارسات والاحتجاجات السلمية والقانونية.. وجهنا بمحاسبة الفاعلين، وتشديد الحماية على المؤسسات الصحفية