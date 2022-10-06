اتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وصف خفض الإنتاج من جانب "أوبك بلس" بـ"المخيب للآمال"، وأشار إلى أنه سيرى ما إذا كان سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين وأكد مجددا أن زيارته للسعودية لم تكن لمناقشة موضوع أسعار النفط.

وأدلى بايدن بتصريحات مقتضبة للصحفيين في البيت الأبيض، وصف خلالها قرار التحالف خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا بـ"المخيب للآمال".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "نحن ننظر في البدائل التي قد نلجأ إليها" من أجل خفض أسعار النفط، وأضاف لاحقا بالقول: "هناك الكثير من البدائل"، حسب قوله.

وعند سؤاله عما إذا كان يعتزم لقاء الرئيس الروسي في قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، قال بايدن: "سنرى بشأن ذلك"، على حد تعبيره.

وعن تأثير خطوة "أوبك بلس" على العلاقات مع السعودية، جدد بايدن التأكيد على أن زيارته إلى جدة "لم تكن بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالنفط" بل كانت حول الشرق الأوسط.

يذكر أن التحالف كان قد أعلن الأربعاء خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا ابتداء من شهر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.