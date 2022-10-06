عثمان الخميس في السعودية.. كيف جاءت التعليقات على الزيارة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت زيارة الداعية الكويتي عثمان الخميس، إلى السعودية ولقاءه مفتي المملكة جدلا الخميس على موقع تويتر، وسط تباين في الآراء حولها.

ونشرت صفحة عثمان الخميس على تويتر صورة تجمعه بمفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعلقت عليها بالقول: "الشيخ الدكتور عثمان الخميس في ضيافة المفتي العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حفظهم الله وبارك في عمرهم وعملهم"، حسب قولها.

من جانبه، نشر المحامي والكاتب السعودي عبدالرحمن اللاحم مقطع فيديو للداعية الكويتي عن تحويل "مدائن صالح" في السعودية إلى موقع سياحي منتقدا ذلك ومشيرا إلى أن من أراد الذهاب إلى هذا المكان يجب أن يذهب "معتبرا" وليس بهدف التصوير والسياحة.

وعلق اللاحم على حديث الخميس بالقول: "لمن سأل: هذا المدعو عثمان الخميس يحشر انفه في القضايا الداخلية للمملكة العربية السعودية .. تخيل أن ذلك الشيء يعلّم السعودية ما يجب أن تفعل !! أرأيتم أي تعاسة نحن فيها؟"، حسب قوله.

بالمقابل، رحب مغرد آخر بقدوم الداعية الكويتي قائلا: "الشيخ الدكتور عثمان الخميس في ضيافة المفتي العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حفظهم الله وبارك في عمرهم وعملهم، نعم المضيف ونعم الضيف"، حسب قوله.

يذكر أن الآراء تنقسم حول الخميس إذ يعتبره البعض من دعاة "التشدد" في حين يقتنع آخرون بأفكاره ويؤيدونها.

وفيما يلي بعض التغريدات: