دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استشهد وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، بمقطع فيديو للداعية الإسلامي الكويتي، عثمان الخميس وسط الجدل الذي أثارته زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية.

ونشر وسيم يوسف مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "حينما نؤيد مبدأ تنقيح التراث يخرج لك الظلاميون من كل حدب وصوب ويتهمونك بتحريف الدين! قصة من التراث ينقلها رأس الظلاميين عن مصارعة بين الإنس والجان! ثم يزعمون أن التراث لا خرافات به! العصمة لكتاب الله فقط .. القرآن الكريم.. إليكم قصة لم تُقصص في كليلة ودمنة! بل من التراث".

وكانت زيارة عثمان الخميس إلى السعودية وتداول صور لقائه بمفتي المملكة قد أثارت جدلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين في الآراء حولها.

ونشرت صفحة عثمان الخميس على تويتر صورة تجمعه بمفتي السعودية، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وعلقت عليها بالقول: "الشيخ الدكتور عثمان الخميس في ضيافة المفتي العام للملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء حفظهم الله وبارك في عمرهم وعملهم"، حسب قولها.